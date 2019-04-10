Украинский «Нептун»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что армия страны в скором времени получит высокоточную крылатую ракету дальностью свыше 1 тысяч километров. Речь идёт о комплексе Р-360 «Нептун», который разрабатывается для ВМС и Сухопутных войск Украины.

Испытания противокорабельной версии ракеты состоялись 5 апреля на полигоне в Одесской области. В преддверии второго тура президентских выборов Порошенко, конечно, не мог пропустить такой повод для самопиара. По этой причине российские политики и эксперты не стали анализировать возможности «Нептуна», сосредоточив остриё критики на неуёмной пропаганде украинской «военной мощи», которую ведёт Порошенко.

На самом деле испытание «Нептуна» заслуживает гораздо большего внимания, чем избирательная кампания Порошенко. Ракета продемонстрировала весьма приличные результаты. После пуска боеприпас преодолел 220 километров за 14 минут и успешно поразил цель.

Пролетев над морем 100 километров, «Нептун» совершил разворот на 180 градусов. Высота полёта ракеты колебалась от 5 до 300 метров

Данные показатели демонстрируют возможность «Нептуна» маневрировать. Правда, насколько ракета соответствуют заявленному радиусу поражения морских целей (280-300 километров), пока непонятно. Вполне возможно, что прототип, который был испытан, необходимо дорабатывать в течение нескольких лет. Но Порошенко заявил, что ускорит процесс опытно-конструкторских работ (ОКР), чтобы побыстрее принять ракету на вооружение.

ВСУ должны получить «Нептун» в двух вариантах: противокорабельном (морском) и наземном дальностью более 1 тысячи километров

Базовой является версия для войск береговой обороны. Самоходный комплекс получил шифр РК-360МЦ. В его состав входят командный пункт, транспортно-пусковой контейнер, унифицированная пусковая установка (ПУ), транспортно-заряжающая машина, транспортная машина, комплекс наземного оборудования.

Сообщается, что РК-360МЦ может быть развёрнут на местности в течение 15 минут. У комплекса приличная огневая производительность: боекомплект составляет 24 единицы, интервал между пусками — от 3 до 5 секунд.

Масса ракеты — 870 килограммов, масса боевой части — 150 килограммов, дальность — 7-280 (300) километров

Головным разработчиком «Нептуна» является киевское КБ «Луч». В кооперации участвовали ЦКБ «Арсенал», несколько государственных («Оризон-Навигация», «Имупульс», «Визар») и частных компаний («Мотор Сич», «Харьковский завод транспортного оборудования», «Кременчугский автомобильный завод», «Радионикс», «Телекарт-прибор», «Укриннмаш»).

«Нептун» был создан в рекордно короткие сроки. Договоры на проведение опытно-конструкторских работ с КБ «Луч» были заключены в 2015-2016 годы. Первое испытание ракеты состоялось уже в январе 2018 года. По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, были проверены «лётные характеристики и работа систем ракеты». В общей сложности в прошлом году Украина трижды испытывала «Нептун».

В феврале 2019 года Киев продемонстрировал модель самоходной пусковой установки противокорабельной ракеты «Нептун» на международной выставке IDEX в Абу-Даби. ПУ включает 4 ракетных контейнера на шасси КрАЗ-7634НЕ грузоподъёмностью 27 тонн.

Согласно утечкам в СМИ, разработка «Нептуна» обошлась госбюджету Украины в весьма скромную сумму — несколько десятков миллионов гривен. Чем же объяснить невероятные, на первый взгляд, успехи украинской оборонки?

Эксперты сходятся во мнении, что «Нептун» является «пиратской копией» советской (российской) крылатой ракеты X-35

Создание этого боеприпаса началось в 1980-е годы, в кооперации участвовали предприятия УССР и РСФСР. В 1993 года Москва и Киев договорились продолжить ОКР по X-35.

Головным разработчиком ракеты является подмосковное ОКБ «Звезда» (сейчас — ГНПЦ «Звезда-Стрела», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). В 2002 году предприятие передало ракету КБ «Луч». Судя по всему, долгое время Киев не находил Х-35 применения, но ситуация кардинальным образом изменилась после 2014 года, так как постмайданные власти начали вкладывать деньги в создание «оружия сдерживания» России.

Руководство Украины не скрывает, что появление «Нептуна» направлено на обеспечение «надёжной обороны Черноморского и Азовского побережья». Также, как неоднократно говорили Турчинов и министр обороны Украины Степан Полторак, ракета способна поражать вражеские (читай — российские) корабли в пунктах базирования.

Руководители Украины очевидным образом намекают на возможность уничтожения Севастопольской базы Черноморского флота РФ. В апреле текущего года масла в огонь подлил советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков. Он прямо заявил, что «Нептун» может долететь до целей в Севастопольской бухте.

«Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что мы будем failed state (несостоявшимся государством), то есть что у нас ничего не получится», — отметил Бирюков.

В России все угрозы Киева принято воспринимать с насмешкой. Дескать, украинцы ничего, кроме картонных страшилок, создать не могут. Как обстоят дела в реальности — сказать сложно. Безусловно, Минобороны РФ тщательно отслеживает все пуски ракет с украинской территории. Учитывая отсутствие каких-либо опровержений хвастливым заявлениям Киева, можно предположить, что КБ «Луч» удалось создать вполне боеспособное оружие.

Однако принятию «Нептуна» на вооружение могут помешать множество факторов. С большой вероятностью опытные образцы ракеты собирались в буквальном смысле на коленке, а часть комплектующих — российского производства, либо «позаимствованы» из других ракетных комплексов (предположительно, зенитных ракет от ЗРК С-200).

Например, аналитики сомневаются в способности украинской оборонки создать оригинальные образцы радиовысотомеров и головок самонаведения. К тому же в советские времена Украина никогда не собирала на своей территории крылатые ракеты. Её участие ограничивалось разработкой и производством отдельных агрегатов и систем.

Серьёзные проблемы у Киева возникнут с развёртыванием серийного производства «Нептуна»

Для этого, как отмечено выше, нет необходимых комплектующих и, вероятно, соответствующих мощностей. Не стоит забывать, что любая крылатая ракета — весьма дорогое довольствие. Но, если Киев соберёт в кулак все имеющиеся ресурсы и подключит каналы контрабанды российской техники, то, наверное, сможет поставить на боевое дежурство один-два ракетных комплекса.

Ситуация вокруг «Нептуна» в очередной раз демонстрирует порочность существовавшей ранее практики военно-технического сотрудничества с Украиной. Х-35 из совместного проекта в итоге превратилась в оружие, направленное против нашей страны.