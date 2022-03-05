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Политика
Украинскими диверсантами взорванжелезнодорожный мост на границе с ПМР
5 марта, 2022 13:35
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Соц сети
ГНа государственной границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой произведен подрыв пролета железнодорожного моста.
Инцидент произошёл рядом с селом Павловка(Украина) и посёлком городского типа Первомайск (ПМР) на переправе через реку Кучурган.
От взрыва частично разрушена опора моста, на территории Украины.
Второй взрыв разрушил пролет железнодорожногомоста. Мост обрушился и не может использоваться для прохода составов.
Разрушение данной переправы оставляет Одессу и область без надежного железнодорожного сообщения, и возможности эвакуировать мирное население из города.
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