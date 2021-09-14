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Политика
Украинский журналист описал политику Киева: чтобы давали деньги и говорили «какие вы классные»
14 сентября, 2021 10:41
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла пройти мимо заявления журналиста Украины Романа Цимбалюка. По её мнению, так точно позицию Киева на международной арене ещё никому не удавалось выразить.
Цимбалюк отметил, что в настоящее время власти республики делают всё возможное, чтобы Украина предстала перед Европой в образе спасительницы.
«Мы хотим говорить, что защищаем всю Европу от российского военного вторжения, и чтобы все нам давали деньги и говорили «какие вы классные». Все это прекрасно понимают», - цитирует журналиста в своем Telegram-канале Захарова.
Ранее представитель МИД обратилась к российским журналистам с требованием быть жестче.
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Как вы думаете, власти Украины действительно стремятся выставить страну в качестве защитницы Европы от российского вторжения?
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