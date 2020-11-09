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Политика
Украинский президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом
9 ноября, 2020 18:55
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Youtube / Euronews по-русски
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что его тест на COVID-19 показал положительный результат.
Зеленский рассказал, что несмотря на инфекцию он чувствует себя хорошо и продолжит работать. Температура у президента 37,5, добавил он.
«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать», - цитирует Зеленского telegram-канал «Подъём».
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