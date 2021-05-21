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Политика
Украинский оппозиционер Виктор Медведчук не в восторге от перспективы сидения дома
21 мая, 2021 22:14
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Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Globallookpress
Один из предводителей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Виктор Медведчук выражает резкое несогласие с решением суда относительно своего ареста.
Политик убежден, что с учетом всех нарушений в ходе дела, мера пресечения должна была быть сегодня отменена.
В ходе общения с журналистами обвиняемый в госизмене Медведчук заявил о намерении продолжить борьбу и доказывать ложность обвинений.
«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании», — приводит его слова REGNUM.
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