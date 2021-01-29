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Политика
Украинский Минздрав проигнорировал необходимость в «Спутнике»
29 января, 2021 13:09
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об отсутствии планов по регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Степанов объяснил призывы ряда политиков к регистрации препарата необходимостью «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации».
Ранее президент страны Владимир Зеленский также заявил об отказе от российской вакцины, признав однако, что данный шаг будет трудно объяснить согражданам. На данный момент, в Украину ввозятся партии китайской вакцины. Об этом сообщают «Известия».
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