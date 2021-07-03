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Политика
Украинский чиновник озвучил стоимость украинского оружия для «уничтожения» Крымского моста
3 июля, 2021 13:42
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Ulf Mauder/Global Look Press
Украинский ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун», который называют «уничтожителем» Крымского моста, обойдется примерно в 40 миллионов долларов, сообщил в генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелев.
«Это полный комплекс, со всеми средствами связи, машинами и ракетами», – рассказал он.
Крылатая ракета этого типа весит около тонны и может нести боеголовку массой до 150 кг. Один комплекс может нести 24 ракеты одновременно со скоростью 900 км/ч.
В прошлом году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждал, что Р-360 способна практически мгновенно уничтожить Крымский мост, пишет «Лента.ру».
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