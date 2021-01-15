Украинские военные подстрелили беспилотник ОБСЕ

фото: Wikipedia

Украинские военные открыли огонь по беспилотникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые вели разведку на юге Донбасса. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Сообщается, что в районе населенного пункта Широкино, в зоне ответственности 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады ВФУ был открыт огонь из стрелкового оружия по беспилотникам миссии ОБСЕ. В результате один из летательных аппаратов наблюдателей был сбит.

При этом отмечается, что украинская сторона была предупреждена о запланированной работе наблюдателей в этом районе, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.