Украинские военные перебросили в Донбасс десятки танков и боевые машины

Политика

В поселке Подлесное замечено более 40 танков и несколько боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Кроме того, к линии соприкосновения переброшены три боевые машины и два БТРа.

«Зафиксировано прибытие сорока трех танков в населенный пункт Подлесное», - цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее разведчики ЛНР обнаружили зенитно-ракетные комплексы «Оса». Сообщается, что Народная милиция наблюдает за действиями Украины и готовит личный состав к началу боевых действий.