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Политика
Украинские военные перебросили в Донбасс десятки танков и боевые машины
25 апреля, 2021 13:14
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Volodymyr Tarasov/Globallookpress.com
В поселке Подлесное замечено более 40 танков и несколько боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
Кроме того, к линии соприкосновения переброшены три боевые машины и два БТРа.
«Зафиксировано прибытие сорока трех танков в населенный пункт Подлесное», - цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее разведчики ЛНР обнаружили зенитно-ракетные комплексы «Оса». Сообщается, что Народная милиция наблюдает за действиями Украины и готовит личный состав к началу боевых действий.
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