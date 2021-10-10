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Политика
Украинские силовики обстреляли территорию ДНР. Ранение получил мирный житель
10 октября, 2021 12:54
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Украинские силовики в очередной раз нарушили перемирие в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Силовики вели огонь, применяя гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела ранен мирный житель.
По словам представителя ДНР, огнестрельное ранение получил мужчина 1959 года рождения. Он был доставлен в больницу, пишет «РИА Новости».
Народная милиция ДНР обнаружила крупное скоплении военной техники ВСУ в Донбассе.
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