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Политика
Украинские силовики обстреляли из миномета территорию ЛНР
3 октября, 2021 09:53
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U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Калиново. Украинские силовики применили минометы калибра 120 миллиметров.
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики нанесли удар по насосной станции и электроподстанции в районе поселка городского типа Славяносербск. ВСУ использовали ударный беспилотный летательный аппарат, пишет «ПолитЭксперт».
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