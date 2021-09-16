Украинские пограничники в Сумской области копают крупный ров из-за «российской угрозы»
Украинские пограничники начали копать ров и протягивать ограждения с колючей проволокой на границе с Россией. Работы по усилению границы идут, в частности, в Сумской области.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на опубликованное Госпогранслужбой Украины видео. Работы по обустройству противотранспортных заграждений ведутся для обеспечения безопасности в случае «вооруженной агрессии» со стороны соседней страны.
Раскопка рва осуществляется при помощи экскаватора и военной техники.
Кроме того, ведется работа по учету земель, расположенных на расстоянии 30-50 метров от российско-украинской границы. Там установят дополнительные ограждения для защиты от миграционных угроз, перемещений террористов и попадания наркотических продуктов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил полномасштабную войну с Россией.