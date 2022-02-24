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Политика
Украинские пограничники массово отказываются проходить службу на Украине и переходят в Россию
24 февраля, 2022 15:42
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President.gov.ua
Пограничники массово покидают российско-украинские границы и прибывают в Россию. Об этом сообщило ФСБ.
В заявлении ведомства говорится о переходе 26 военнослужащих ГПС Украины в Брянской области и 16-ти в Крыму. Документ ФСБ приводит RT.
24 февраля на Украине началась военная операция России. Спусковым крючком для начала действия стало заявление президента Украины Владимира Зеленского.
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