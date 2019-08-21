Украинские СМИ подменяют понятия и дезинформируют читателей о несанкционированных митингах в Москве

Федеральное агентство новостей в своем новом материале рассказывает об украинских СМИ, которые занимаются массовыми вбросами и искажением информации с целью очернения России.

Центр столицы в августе превратился в место проведения ряда несанкционированных митингов и общественных беспорядков. Их организовали так называемые независимые кандидаты, которым было отказано в допуске к выборам в Мосгордуму по причине массовой фальсификации подписей.

Запад оказывал всяческую информационную поддержку российской оппозиции. Сведения о незаконных акциях и их местах проведения распространяли антироссийские сайты, и даже посольство США.

Гораздо более свободно в русскоязычном информационном поле действовали украинские СМИ, распространяющие только «удобные» новости.

Например, сайт «Обозреватель», входящий на постоянной основе в 20 самых посещаемых сайтов Украины. Институт массовой информации провел исследование в ходе которого выяснил, что материалы, размещенные на нем, отличаются низким уровнем профессионализма и имеют грубые нарушения основных правил журналистики. Обозревая московские митинги, редакторы даже не пытались скрыть свою лояльность к стороне оппозиции.

На самом деле, никто из выступавших на концерте-митинге не высказывался о каких-либо зверствах и не громил сотрудников органов правопорядка.

Ещё одним ярким примером выступает портал Trus.ua, редакция которого придерживается версии, что счета так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» были специально арестованы, что бы Навальный не смог оказать помощь задержанным на несанкционированных акциях. Хотя известно, что счета были заблокированы в рамках дела об отмывании 75 миллионов рублей через организационные счета.

О «разгроме» всей оппозиции и об арестах тысячи протестующих 3 августа написал портал SiteUA.org. Редакцию вовсе не смущает факт, что арест и задерживание два совершенно разных термина. Это отличный пример, когда украинское СМИ исказило факты, преувеличив цифры во много раз. На деле арест – это заключение под стражу, когда вина полностью доказана. Задержания проводятся в случае подозрения, но на разбирательства дается не более трех часов. Реальные данные говорят о том, что в Москве было примерно 600 задержанных, 20 из которых подверглись аресту.

Главным антироссийским информационным ресурсом Украины является телеканал 1+1. «Телевизионная служба новостей», транслируемая по этому каналу, входит в список самых популярных новостных передач и вот уже несколько лет занимает первые места по показателю охвата.

В сюжетах ТСН участники несанкционированных акций выставляются в свете абсолютной невинности. Также они писали про активистов майдана, которые заживо сжигали бойцов «Беркута» на Майдане в 2013-2014 годах.

Владимир Путин высказался по поводу нарушителей правопорядка на подобных мероприятиях. Из его слов следует, что граждане, нарушившие законы должны привлекаться к ответственности. Редакция канала интерпретировала эти слова по-своему и в одной из статей заявила о том, что президент России выступил с призывом наказывать участников митингов.

Очевидно, что СМИ Украины пытаются очернить Россию, так или иначе, искажая информацию о событиях, происходящих на её территории. Однако самым главным здесь является то, что они пытаются навязать это мнение россиянам, что в очередной раз доказывает отсутствие журналистского профессионализма.

Именно поэтому редакция ФАН намерена обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с призывом тщательно проверить публикации украинских СМИ. В случае выявления нарушений масс-медиа из Украины должны быть заблокированы на территории России.