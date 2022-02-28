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Политика
Украинская делегация из шести человек прилетела на переговоры с Россией. Кто в нее вошел?
28 февраля, 2022 11:37
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Pixabay
Украинская делегация прибыла на вертолетах из Польши в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с Россией. Названы участники встречи с украинской стороны.
Как пишет РИА Новости, в состав делегации вошли шесть человек. Это следующие политики:
- председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия,
- министр обороны Украины Алексей Резников,
- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,
- первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин,
- народный депутат Рустем Умеров,
- заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Напомним, военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Запад в ответ ввел санкции против России.
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