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Украине предрекли судьбу разрушенной Югославии

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 07:58
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фото: Wikipedia

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, который не затихает уже 6 лет, может закончиться так же, как в Югославии. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.

По его словам, Россия, в случае необходимости, способна разбомбить Украину, даже «не пересекая границу». Таким же образом была проведена операция в 1999 году в Югославии. Если РФ применит Воздушно-космические силы, то все цели будут поражены без применения наземной операции, пишет «ПолитЭксперт».

Несмотря на то, что нет никаких данных о подготовке к атаке России с южного направления, Украина усилила боевую готовность войск в районе Крыма. Об этом ранее заявил командующий операции Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

темы
Украина
Россия
политика
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