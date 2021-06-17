Украине не нужен был Крым и брать его она не хотела: экс-президент вспомнил неудобные подробности передачи
В 1954 году, когда Крымская область ещё была в составе РСФСР и возник вопрос о её передаче, Украина не хотела забирать эту территорию. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
По его словам, передача Крыма Украине совершенно не воспринималась как подарок. Страна не хотела брать территорию, поскольку требовался большой объём средств на е обустройство.
«Украина даже возражала, чтобы принимать Крым, потому что она знала, какие тяжелые времена ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, - заявил он. - Надо было обустраивать«.
Еще когда Кравчук находился во главе государства, ему сообщали, что переход Крыма в состав страны стоил Украине 105 млрд долларов, передаёт РИА «Новости».
Напомним, Крымская область перешла в состав Украины 19 февраля 1954 года по решению Верховного совета СССР. Главным интересантом передачи территории считается первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
Напомним, Крымский полуостров перешел из Украины в состав России в 2014 году. Многие страны и сама Украина восприняла присоединение территории как аннексию. События обернулись дипломатическим и политическим скандалом, против российской стороны были введены множественные санкционные ограничения.