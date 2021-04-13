Украина заявила о «третьей мировой войне» из-за конфликта с Россией

Политика

Конфликт в Донбассе и усиление конфронтации между Украиной с Россией могут привести к началу третьей мировой войны. Об этом заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Он пояснил, что на переговорах в среду он собирается поднять вопрос о скоплении российских вооруженных сил на границе с Украиной.

«Какой будет реакция российской стороны, мне предположить трудно», - отметил Кравчук.

Вместе с тем, делегат считает, что украинская сторона должна быть готова к любому развитию событий. При этом, по его словам, западные партнеры заверили, что поддержат Украину.

Кроме того, Кравчук заявил, что донбасский конфликт может перерасти в третью мировую войну, если Россия «пойдёт войной» на Украину.

«Если они решатся и пойдут войной против Украины, — это будет начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну», - приводит слова делегата «ТАСС».