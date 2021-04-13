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Политика

Украина заявила о «третьей мировой войне» из-за конфликта с Россией

Антон Мельников
13 апреля, 2021 19:41
1 мин
Антон Мельников
13 апреля, 2021 19:41
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Конфликт в Донбассе и усиление конфронтации между Украиной с Россией могут привести к началу третьей мировой войны. Об этом заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Он пояснил, что на переговорах в среду он собирается поднять вопрос о скоплении российских вооруженных сил на границе с Украиной.

«Какой будет реакция российской стороны, мне предположить трудно», - отметил Кравчук.

Вместе с тем, делегат считает, что украинская сторона должна быть готова к любому развитию событий. При этом, по его словам, западные партнеры заверили, что поддержат Украину.

Кроме того, Кравчук заявил, что донбасский конфликт может перерасти в третью мировую войну, если Россия «пойдёт войной» на Украину.

«Если они решатся и пойдут войной против Украины, — это будет начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну», - приводит слова делегата «ТАСС».

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Украина
Война
Донбасс
Россия
Леонид Кравчук
Третья мировая война
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