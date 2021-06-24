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Политика
Украина еще на три года останется без российского телевидения и авиакомпаний
24 июня, 2021 20:27
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
На Украине на три года продлены санкции против российских телеканалов и авиакомпаний. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, он был опубликован на сайте главы страны.
Ограничения продлены в отношении ряда авиакомпаний, среди них: Ural Airlines, «Россия», «Аэрофлот», «Донавиа», «Вертолеты России» и другие.
Также меры продолжат действовать против «Уральского шинного завода», государственной корпорации «Ростех», «Омского машиностроительного конструкторского бюро» и других предприятий.
Ограничения в отношении телеканалов «НТВ», «РТР-Планета», «Первый канал» и «Россия 24» также продлены на три года. Кроме того, сайты этих каналов подлежат блокировке на территории Украины, отмечает «Коммерсантъ».
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