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Политика
Украина в НАТО — вопрос времени? Отвечают в Польше
1 июля, 2021 00:55
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марчин Пшидач дал свой прогноз касательно взаимоотношений Украины и НАТО.
По его словам, процесс вхождения страны в Альянс прорабатывается с 1998 года. Чиновник убежден, что интеграция неминуема.
Также замглавы МИД прокомментировал отмену саммита Россия-ЕС. По его словам, ряд принципов отношений с РФ был сформирован в 2016 году и «диалог является только одним из них».
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