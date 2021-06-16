Украина узнала об отработке сценария «захвата» Киева и Одессы Россией и Беларусью

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о риске «серьезной войны» в случае любой эскалации на границе с Россией. По его словам, на белорусско-российских учениях отрабатываются варианты захвата Киева, Одессы и Харькова.

Он обратил внимание на то, что Россия утверждает о непричастности к провокациям и отправляет за ответами в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики.

«Если возвращаться к России, они говорят: «Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из «ДНР/ЛНР». Тогда вопрос: а «Запад-2021» (совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2021» - прим.), учения, которые вы проводите — не «ЛДНР», не ОРДЛО, это вы (Россия) проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь — по той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова?» - сказал Зеленский.

В интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, опубликованном на сайте президента, он возмутился, как можно говорить одно, а делать другое.

Отвечая на вопрос о возможной эскалации ситуации, президент отметил: «...Мы должны ожидать осложнения и быть готовыми к ним каждый день».

Вероятность эскалации увеличится в середине сентября, когда будут учения «Запад-2021». Зеленский выразил уверенность, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне.

Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Беларуси. Военные начали подготовку к ним.