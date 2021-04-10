Украина сообщила о встрече лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу. Россию не позвали

Политика

Украина сообщила о встрече лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу

Лидеры Франции, Германии и Украины проведут переговоры по Донбассу в течение недели, сообщил советник Киева в Трехсторонней контактной группе.

По словам Алексея Арестовича, власти страны не ожидают ничего особенного от встречи советников «нормандского формата».

Кроме того, политик высказал свое мнение о специальном заседании ОБСЕ, которое запланировано на субботу. Он заявил о том, что в ходе него должны быть оценены действия России, пишет РИА «Новости».

«Политика - это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде. Они (ОБСЕ) должны дать свою оценку действиям России», - заявил он.