Украина решила кинуть Россию с пленными

Обмен заключёнными между Россией и Украиной, которого так ждали с конца прошлой недели, сегодня не состоится. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет

- заявил он РИА Новостям.

Вокруг пресловутого обмена в последние несколько дней царило настоящее информационное торнадо. На фоне традиционного молчания официальных структур РФ, российским СМИ приходилось черпать информацию из украинских источников, а также со страничек Facebook украинских политиков и адвокатов.

С чего всё начиналось

Предварительная договорённость об обмене была достигнута между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном во время визита российского президента в Париж в конце августа. Сразу после этого (или, возможно, даже чуть раньше) в московское СИЗО-2 в Лефортово из колонии на Ямале перевели Олега Сенцова: об этом 29 августа сообщили информагентства со ссылкой на неназванные источники. Адвокаты Сенцова на тот момент перевод не подтверждали. Некоторые анонимные телеграм-каналы утверждали, что Сенцов включён в списки по обмену между Россией и Украиной. Как ранее сообщал РБК, обмен планируется по формуле 33 на 33.

Именно в Лефортовском суде на протяжении 9 месяцев находятся 24 украинских моряка, которых задержали сотрудники ФСБ при нарушении государственной границы России в Керченском проливе 24 ноября 2018 года. СИЗО №2 считается одним из самых закрытых объектов ФСИН, а условия содержания в изоляторе устроены так, чтобы его обитатели как можно меньше встречались друг с другом. Но, несмотря на это, новости о грядущем обмене распространились в стенах Лефортово мгновенно.

«Все обитатели СИЗО уже знают, что украинцев в последние дни здесь стало еще больше», - рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников «Комсомольской Правде».

Буквально на днях сюда привезли еще несколько граждан незалежной. Из колонии Тверской области в «Лефортово» этапировали Владимира Балуха (осужден за хранение боеприпасов), из Краснодара – Павла Гриба (осужден за содействие терроризму), Станислава Клыхы и Николая Карпюка (осуждены на 20 и 22,5 года за участие в боевых действиях на стороне бандгрупп во время чеченских войн). И подельника Олега Сенцова Александра Кольченко (осужден на 10 лет).

«Думаю, их готовят к экстрадиции. Так что разговоры об этом имеют под собой конкретную почву», - добавил адвокат.

Осуществляются определенные контакты, больше мне добавить нечего

- заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Возможный обмен Сенцова он никак не прокомментировал.

Неожиданный визит

30 августа журналисты дежурили у стен Лефортово. В изолятор неожиданно приехали нардепы Украины Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. А дальше произошло совсем из ряда вон выходящее. Как сообщил корреспондент BBC Илья Барабанов, сотрудники ФСИН выпроводили из дворика всех, кроме съёмочной группы украинского телеканала 112, и лишь после этого гости из незалежной подошли на пару минут ко всем остальным. Выяснилось, что они навестили Станислава Клыха и Николая Карпюка: их приговорили к 20 и 22,5 годам заключения соответственно по обвинению в участии в боевых действиях на стороне бандгрупп и убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн. О других украинцах, которые могут быть в Лефортово, Медведчук ничего не сообщил.

Ищи ветра в поле

Впоследствии стало известно, что обмен в этот день (30 августа) не состоится. А по украинским сайтам начали расползаться сообщения, что часть украинцев, оказывается, уже… на Украине. Новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка ночью 30 августа сообщил, что обмен пленными и заключёнными, оказывается, уже состоялся. О том, что украинцев доставили спецрейсом в Киев, писал и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Однако родственники до сих пор не смогли встретиться ни с кем из заключённых: их точное местонахождение пока неизвестно.

Некоторые оппозиционные СМИ так сильно переживали о судьбе украинских моряков и режиссёра-террориста, что напрочь забыли поинтересоваться судьбой россиян, которых готовили к обмену с украинской стороны. А между тем выяснилось, что они по-прежнему находятся на Украине: никакими спецрейсами в Москву их не доставляли. Ранее отпущенный из СИЗО Кирилл Вышинский заявил, что обмениваться не планирует – он останется в Киеве и продолжит свою работу в журналистике.

Сорванный обмен

Некоторые источники утверждают, что обмен сорвался из-за неожиданного вмешательства в процесс Виктора Медведчука. Именно он ранее курировал все обменные процессы между ДНР, ЛНР и Украиной и отвечал за связи с Кремлём с украинской стороны. Как пишет Телеграм-канал Легитимный, Зеленский якобы был вне себя от попытки Виктора Медведчука вклиниться в обменный процесс. «Именно из-за этого заминка и произошла, уже были согласованы все шаги, но кто-то слил информацию».

На протяжении двух месяцев, президент и его команда ведут тяжёлые переговоры с Россией и уже в момент обмена, появляется Медведчук и начинает пиариться. Сейчас дана команда создать специальную группу следователей в СБУ, которая займётся всеми схемами Виктора Медведчука за последние 4 года.

По мнению популярного канала «Незыгарь», удар целенаправленно делался на договоренности Суркова и Коломойского, чтобы ослабить позиции в Кремле. «Для управления по приграничному сотрудничеству теперь каждый шаг будет даваться тяжело, все чувствуют слабость Суркова и его команды, а значит попробуют сбить их... Отсутствие точных списков и позиция Кирилла Вышинского с которым управление не контактировало, только подтверждает слабость ВЮ», - указывают авторы канала.

Вброс огромного количества фейковых новостей по обмену лишний раз подчёркивает, насколько тяжело идёт переговорный процесс, и как много разных сил противостоят друг другу в обмене. Понятно, что политикам, с одной стороны, нужен пиар. Однако не будем голословно гадать вслед за анонимными каналами, чьи позиции в итоге будут ослаблены, и кто ставит палки в колёса новой украинской власти.

Ясно одно: украинская сторона вновь, как и ранее, делает всё возможное, чтобы в очередной раз обдурить Россию. Об этом говорят предварительные и до сих пор не согласованные списки на обмен с украинской стороны. Среди них лишь треть – граждане России. Остальные – либо граждане Украины, либо жители непризнанных республик Донбасса. Как написал в соцсетях россиянин Игорь Кимаковский, который в настоящий момент находится на Украине и, как и многие наши соотечественники, ожидает возвращения на Родину, Россия не усвоила ошибки предыдущего большого обмена с Украиной, который состоялся в декабре 2017 года.



Тогда, в семнадцатом, многих освобожденных из тюрем и лагерей забирали на обмен без решений судов. Юридической очистки не было почти ни у кого. Повезло лишь уже осуждённым - они были помилованы. Многих на обмен привезли из дому. Ведь они уже отбыли срока, или находились под домашним арестом.



Сейчас история повторяется. Это я понял, когда мне во время суда попал первый список политзаключенных, которых готовят к обмену, подписанный уже бывшим генпрокурором Украины Луценко.



По мнению Кимаковского, в украинской политике накопилась критическая масса политиков, госуправленцев, силовиков, ненавидящих Россию. Им «кинуть» северного соседа в радость. А из переговорного процесса с украинской стороны исключили многих участников минского формата.

Отсутствие юридической очистки перед обменом может выйти многим освобождённым боком. По многим россиянам, украинцам и гражданам ДНР и ЛНР, которых могут обменять, суды на украинской стороне всё же состоятся. А это значит, что через какое-то время они будут объявлены в розыск, пишет Кимаковский. «Взаимные договорённости о выдаче между Украиной и Россией не аннулированы. Выводы делайте сами...»

Разумеется, вызволять из застенков СБУ нужно всех. Но, как отметил Кимаковский, предстоящий обмен на глазах всё больше и больше теряет гуманитарную составляющую.