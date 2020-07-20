Украина протестует из-за поездки Владимира Путина в Крым

Политика

Фото: Kremlin.ru

Визит российского лидера Владимира Путина в Крым вызвал возмущение в Киеве.

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с поездкой президента в регион. «В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020-го Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД назвали поездку главы государства в Крым «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права», сообщает телеканал «360».

Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Ранее в СССР и РФ такие корабли не строились, а решение о закладке приняли после срыва контракта на поставку французских «Мистралей».

Путин установил закладную доску. По словам президента, корабли будут иметь названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Одновременно с этим на еще двух верфях - в Санкт-Петербрге и Северодвинске - шла закладка двух фрегатов и двух атомных подводных крейсеров.

На церемонии в Керчи Путин отметил, что к 2027 году доля современных кораблей в составе Военно-Морского флота России должна превысить 70%. Он пообещал, что Россия будет и впредь «строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники», передает РИА Новости Крым.

Корабли-вертолетоносцы предназначены для перевозки войск, грузов и высадки десанта. Они могут нести вертолеты и транспортировать бронетехнику.