Украина призвала Москву выдать Киеву Януковича. На Родине его ждут 13 лет тюрьмы

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Прокуратура Украины будет добиваться от России выдачи Киеву бывшего президента страны Виктора Януковича для отбывания наказания по делу о государственной измене.

Ранее сегодня Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор, по которомы бывший украинский лидер получил 13 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, пишет РИА «Новости».

Напомним, зимой 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по делу о государственной измене и заочно приговорил бывшего президента к 13 годам колонии. Защита Януковича подавала апелляции, однако, сегодня суд оставил приговор без изменений.