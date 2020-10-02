Новости Политика
Политика
Украина призвала Москву выдать Киеву Януковича. На Родине его ждут 13 лет тюрьмы
2 октября, 2020 19:57
1 мин
Фото: Flickr.com
Прокуратура Украины будет добиваться от России выдачи Киеву бывшего президента страны Виктора Януковича для отбывания наказания по делу о государственной измене.
Ранее сегодня Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор, по которомы бывший украинский лидер получил 13 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, пишет РИА «Новости».
Напомним, зимой 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по делу о государственной измене и заочно приговорил бывшего президента к 13 годам колонии. Защита Януковича подавала апелляции, однако, сегодня суд оставил приговор без изменений.
поддержать проект
1 мин