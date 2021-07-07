Украина приготовила список санкций против Беларуси с учетом аналогичных решений Евросоюза
Правительство Украины согласовало персональные санкции в отношении физических лиц Беларуси по аналогии с решением Евросоюза. Фамилии фигурантов санкционного пакета не разглашаются.
Ограничения одобрили на заседании правительства. Теперь соответствующий документ будет передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны.
Перечень мер не указывается. Известно, что санкции будут приняты сроком на три года, сообщает ТАСС.
Принятие документа связано с октябрьским решением Совета Евросоюза. В нем говорилось о введении санкции в отношении лиц, причастных к фальсификациям на выборах президента Беларуси в 2020 году, запугиванию, репрессиям, задержаниям, в том числе граждан Украины.
Напомним, 2 октября 2020 года ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Беларуси. 6 октября были объявлены ограничения против президента республики Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.