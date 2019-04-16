Украина как потенциальный противник России

В 2019 году ВСУ должны получить более 1600 единиц вооружения. В нынешнем году промышленники передадут украинской армии 800 единиц автомобильной техники, 600 средств связи, более 270 комплексов ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц бронетанковой техники.

Такие данные приводятся в докладе замдиректора Департамента финансов Минобороны Украины Сергея Винника. По мнению чиновника, украинская армия находится на этапе масштабного перевооружения.

Из отчёта следует, что объём поставок в ВСУ сопоставим с количеством военной техники, которую получают Сухопутные войска РФ. Например, в 2018 году оборонка передала Сухопутным войскам нашей страны 2,3 тысячи образцов вооружения.

В 2019 году на закупку и модернизацию оружия Киев потратит 11,5 миллиарда гривен (430 миллионов долларов)

На четыре миллиарда гривен будут отремонтированы свыше 5 тыс. образцов военной техники. В общей сложности на финансирование Минобороны Украины в 2019 году предусмотрено 102,5 миллиарда гривен (3,8 миллиарда долларов), что на 11% больше, чем в прошлом году.

Ежегодно на нужды безопасности Киев расходует не менее 5% ВВП, из них Минобороны получает порядка 3%

Приоритетами Украины являются комплексное перевооружение армии, разработка новых видов летального оружия, усиление группировки, дислоцированной в Донбассе, контрразведывательная деятельность, повышение заработных плат силовикам.

«Тенденция увеличения денежного обеспечения сохранилась и в 2019 году. Фонд денежного обеспечения в 2019 году в сумме 48,9 миллиарда гривен, что на 41% больше чем в 2018 году, позволил увеличить размеры ежемесячного денежного обеспечения. При этом минимальный размер денежного обеспечения для контрактников первого года службы составляет 10,1 тысячи гривен (24 тысячи рублей)», — отметил Винник.

Крайне редко в России пытаются анализировать изменения, которые произошли в ВСУ за минувшие пять лет. Либеральные издания данная тема не очень интересует, а риторика федеральных СМИ сводится в основном к бесконечным и нелепым насмешкам над украинцами.

На Украине действительно очень много проблем в оборонном секторе. Главный бич ВСУ — даже не слабая экономика (ВВП страны в долларовом выражении рухнул в два раза), а коррупция. Это лишний раз продемонстрировал скандал вокруг «Укроборонпрома», разразивший в марте 2019 года.

С приходом к власти Порошенко и его окружение оседлали сферу госзаказа.

Почти все «жирные» контракты Минобороны выполняют компании, тем или иным образом подконтрольные либо лично президенту («Кузня на Рыбальском»), либо его «друзьям»

В самом факте такой чудовищной коррупции в стране, где олигарх стал президентом, нет ничего удивительного. Однако ключевая проблема такой схемы бизнеса заключается в том, что комплектующие для производства и ремонта военной техники были «бэушными» или же закупались в России. Причём промышленность получала агрегаты по завышенным ценам.

Как отмечают эксперты, коррупция в сфере экономики бывает двух видов: «патриотическая» и компрадорская. Суть первой заключается в том, что нарушители закона получают прибыль, выполняя при этом нужную для страны работу. Второй вид коррупции нацелен исключительно на личное обогащение по принципу «после нас хоть потоп».

Современная Украина находится в переходном состоянии, то есть движется от компрадорского формата к «патриотическому»

Поэтому, несмотря очевидные факты масштабного воровства, за прошедшие пять лет материально-техническая база ВСУ заметно улучшилась.

В большей степени положительные изменения связаны с тем, что при Викторе Януковиче армия как централизованная боеспособная структура де факто не существовала. По состоянию на февраль 2014 года Киев мог мобилизовать для выполнения боевых задач только шесть тысяч военнослужащих (без учёта сотрудников различных подразделений МВД).

На таком фоне любая система, приносящая маломальский порядок, почти мгновенно приводит к существенным положительным результатам. Что же удалось сделать постмайданным властям с 2014 года?

— Кардинально улучшилась сфера снабжения войск. Украинский солдат не голодает, не испытывает нехватку в одежде, обуви и обмундировании;

— Украинская оборонка смогла привести в нормальное техническое состояние сотни единиц бронетехники, включая танки, БТР и БМП. Увеличено в несколько раз производство боеприпасов. Последствия материальных потерь, понесённых в боях с ополчением, были полностью ликвидированы, а вся новая техника проходит «обкатку» на линии соприкосновения;

— Заметно повысилась боеготовность украинской авиации и средств ПВО, запущена программы модернизации зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных станций;

— Выросли уровень профессионализма и качество подготовки личного состава. Украинская армия получила горький боевой опыт в 2014-2015 годах, который наверняка был усвоен командованием. Не последнюю роль в повышении боеготовности ВСУ играют американские инструкторы, проводящие обучение украинцев на полигоне в Львовской области.

— Свой вклад в развитие ВСУ внесла антироссийская и «патриотическая» пропаганда. Украинская армия имеет чёткое представление о противнике и его возможностях. В Киеве прекрасно понимают, какой сокрушительной военной мощью обладает РФ. Подобное осознание является естественным стимулом для дальнейшего совершенствования.

Однако ресурсы Украины для развития оборонных возможностей по-прежнему ограничены. Прежде всего, сказывается отсутствие кооперации с иностранными производителями. До 2014 года почти вся оборонная промышленность находилась в тесной взаимосвязи с Россией. После Майдана Киев не смог заключить ни одного крупного контракта на совместную разработку или производство какого-либо вооружения с западными государствами.

Подобное положение дел вынуждает Киев использовать контрабандные каналы поставок из России и других стран. Также Украине приходится заменять иностранные комплектующие на собственные изделия, причём худшего качества. Без импорта соседняя страна не в состоянии своими силами собрать ни один танк. (Кстати, совсем недавно в похожей ситуации находилась и наша страна, закупавшая во Франции комплектующие для танковых прицелов).

Весьма туманные перспективы у немногочисленных образцов новейшего украинского вооружения. Их производство потребует закупок импортных изделий и развёртывания новых мощностей. Насколько Киев готов решать эти проблемы, сказать сложно.

По ряду направлений военной техники Украина и вовсе не обладает компетенциями

Например, сосед России никогда не производил боевые самолёты и ЗРК. По этой причине Минобороны Украины приняло решение ремонтировать находящиеся на хранении комплексы и модернизировать образцы, стоящие на вооружении (С-125, «Бук», «Тор»). Но рано или поздно Украина столкнётся с необходимостью масштабной замены средств ПВО и авиации.

Последние пять лет военная машина Украины переживает противоречивый этап, стремясь обеспечить максимальное превосходство над ополчением и получить приглашение в НАТО. С уверенностью можно утверждать, что положительных перемен в оборонной отрасли и армии Украины было больше, чем негативных.

На западной границе РФ зарождается весьма серьёзная антироссийская военная сила, которая к тому же является послушным инструментом в руках США. Конечно, Киев не сможет обеспечить стратегического преимущества над войсками Западного и Южного военных округов.

Но на тактическом уровне ВСУ могут доставить немало хлопот даже с исправным устаревшим вооружением

По этой причине Россия должна внимательно анализировать ход военных реформ на Украине, которая, к сожалению, превратилась в потенциального противника.