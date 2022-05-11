Украина пообещала «шокировать» Россию местом удара ВСУ
Россияне будут шокированы местом удара ВСУ в ближайшее время. Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.
В эфире «24 канала» он сообщил о подготовке к освобождению Херсона и не только этого направления.
«Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы», - сказал чиновник.
Андрусив считает, что ситуация будет меняться по мере усиления западным оружием.
Ранее он говорил о разрушении Крымского моста, которое является «вопросом времени».
11 мая власти Херсонской области сообщили о намерении просить президента России Владимира Путина о присоединении региона. При этом власти отвергают идею проведения референдума. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, правильнее ли в данном случае организовать всенародное голосование.