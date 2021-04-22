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Политика
Украина получит от США военную помощь на 300 млн долларов
22 апреля, 2021 05:26
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pixabay.com
Проект закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности» поддержали американские сенаторы.
Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи Вашингтона Киеву. Размер выделяемой военной помощи составляет $300 млн.
Чтобы законопроект вступил в силу, его должны поддержать в Сенате и Палате представителей, а затем подписать глава Белого дома Джо Байден.
Маркарова назвала документ «важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму», сообщает «Рен ТВ».
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