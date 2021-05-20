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Политика

Украина озвучила свои требования для проведения встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

Антон Мельников
20 мая, 2021 20:17
1 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 20:17
1 мин
kmu.gov.ua
kmu.gov.ua

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба озвучил условия для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие состоится, если на нём обсудят ключевые для украинской стороны вопросы, а именно - Донбасс и Крым.

Кулеба отметил, что встреча двух президентов «рождается очень тяжело», но Украина подтверждает свою готовность к разговору.

«Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс», - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, на встрече с Путиным президент Украины намерен «очень жестко отстаивать украинские интересы». При этом сроки её проведения министр назвать не смог.

«Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», - приводит слова Кулебы «ТАСС».

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