Украина озвучила свои требования для проведения встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

Политика

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба озвучил условия для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие состоится, если на нём обсудят ключевые для украинской стороны вопросы, а именно - Донбасс и Крым.

Кулеба отметил, что встреча двух президентов «рождается очень тяжело», но Украина подтверждает свою готовность к разговору.

«Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс», - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, на встрече с Путиным президент Украины намерен «очень жестко отстаивать украинские интересы». При этом сроки её проведения министр назвать не смог.

«Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», - приводит слова Кулебы «ТАСС».