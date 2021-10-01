Украина отгородится «стеной» за полмиллиарда долларов от «опасных» соседей
В период за 2022-2023 год Украина обустроит и модернизирует свою границу с Россией и Беларусью. На это планируется выделить порядка 630 млн долларов. Об этом заявил глава украинского МВД Денис Монастырский.
«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью», - сообщил министр, отметив, что следующий год станет годом «большого строительства границ».
По словам Монастырского, граница будет оборудована новыми инженерными сооружениями и станет «интеллектуальной».
По данным Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», усиление украинско-белоруской и украинско-российской границ вызвано опасениями по поводу нелегальной миграции. Так, в Беларуси продолжается кризис с нелегалами на границе со странами ЕС, а в России может возникнуть сложная ситуация из-за событий в Афганистане.