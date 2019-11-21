Украина осталась без трусов и сортиров

Спустя год после вооруженного конфликта в Керченском проливе Россия вернула Украине три корабля, которые в ноябре 2018 года вторглись в территориальные воды РФ. Казалось, этот шаг будет способствовать – хотя бы в малой степени - смягчению отношений между двумя странами. Однако вчерашние события породили новый конфликт – украинская сторона заявила, что ее корабли, пришедшие в порт Очаков из Крыма, находятся в плачевном состоянии. И тут же, на весь мир из Киева раздалось громкое обвинение в адрес России. Оно имеет резкий, неприятный запах туалета…

Говорят, что первый унитаз придумал Леонардо да Винчи. Этот гениальный бородач вообще много чего создал, в том силе, и это очень нужное сооружение. Но изобретение Леонардо король не оценил и продолжал пользоваться горшком.

Похоже, по его стопам придется идти украинским морякам, которые вернутся на возвращенные Россией бронированные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». Почему, уже известно – на них нет унитазов. «А ведь были!» - утверждают в Незалежной. И возмущаются – мол, кроме унитазов, проклятые москали свинтили еще и компасы, радиостанции, надувные лодки, плот, огнетушители, кухонную плиту и даже буй. И потому корабли возвращались на родину малым ходом. По этому поводу сильно разгневался командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявивший, что россияне угробили захваченные украинские корабли, и те возвращаются «без ничего».

Но встречу на родине в порту Очков судам устроили триумфальную. На церемонию прибыл даже президент страны Владимир Зеленский. Его лицо озарялось радостной улыбкой. Вместе с ним ликовали моряки «Никополя», «Бердянска» и «Яны Капу», которые ранее были переданы украинской стороне.

Стоит заметить, что в Очаков глава Украины прибыл с опозданием – забарахлил президентский самолет. На вопрос, что случилось с воздушной машиной, в администрации Зеленского ответили коротко: «Не завелись моторы».

Может, и сюда дотянулась вездесущая и зловредная рука Кремля?

Пока эта версия, не озвучена, и я великодушно дарю ее украинским политикам и лично главе СБУ Ивану Баканову. Если ее разработать и соединить с историей похищенных унитазов и разбитой на одном из судов фекальной системой, то можно «обнаружить» следы тщательно спланированного заговора против Незалежной. Если не справится с этой задачей СБУ, наверняка поможет братское ЦРУ…

Зеленскому немедленно показали якобы растерзанные корабли. В коротком комментарии президента сквозила озабоченность, но - мягкая: «Мы увидели, что действительно оборудования частично не хватает. Будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все».

Если бы Зеленский не сменил амплуа, то его «Квартал-95» наверняка отозвался бы на происходящее искрящимся юмором скетчем. Но теперь он президент, а президенту полагается быть серьезным. Но, похоже, в этой роли Владимир Александрович еще смешнее, чем в предыдущей. И вынужден требовать, чтобы «нам вернули все».

В том числе, трусы моряка Андрей Эйдера с «Бердянска». Осмотрев родной корабль, он обнаружил пропажу этой части своего туалета и тоже разгневался на своей странице в Facebook. Остается надеяться, что исчезнувшие трусы у моряка не предпоследние. В том случае, если последние были на нем…

Теперь, надо полагать, Украина отложит в сторону все дела, в том числе, и газовые, и вплотную займется унитазами. Ну, а остальное… Как говорится, буй с ним.

Бред бредом, шутки шутками, но России приходится оправдываться. Федеральная служба безопасности заверила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В качестве доказательства было опубликовано видео, где корабли сняты снаружи и изнутри в момент передачи украинской стороне и зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Киеву.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», - подчеркнули в ФСБ.

И впрямь, кому нужно все «добро» с украинских судов? В голове какого сумасброда могла родиться дичайшая идея с москальским мародерством? Цель «проекта» понятна - вызвать новый скандал, начать очередную тяжбу с Россией. Во всяком случае, мысль о провокации украинской стороны представляется вполне реальной. Однако авторы явно переборщили, тем паче, с унитазами и еще пуще – с трусами. А ведь можно было безумную фантазию довести до совершенства - если бы придумали, что на «Бердянске» и «Никополе» было установлено новейшее, суперсекретное оборудование с лазерной установкой, представленное НАТО. И теперь оно похищено Россией.

Еще до начала процедуры передачи кораблей на Украину, ожидалось, что в Незалежной найдут повод в чем-либо обвинить Россию. И причина нашлась, точнее, ее выдумали. Но, скорее всего, утверждение Киева скоро превратится в разоблачение.

По словам российского военного эксперта Олега Желтоножко, в Керчь приезжал украинский следователь, зафиксировавший состояние кораблей, которые передаются в качестве вещественных доказательств. Ну а украинский адмирал – он имел в виду командующего ВМС Украины Воронченко – может говорить, что угодно, ибо юридической силы его слова не имеют. В отличие от подписанного украинским представителями акта приема-передачи.

«Мне доводилось изучать вопрос о нравах моряков вспомогательного флота Украины - к ним как раз относятся те, кто буксирует корабли в Одессу, - сказал Желтоножко. - Скорее всего, оборудование, если оно действительно пропало, сняли именно они. В надежде, что спрашивать с них никто не будет».

Стоит напомнить, что Украина превратила в металлолом уже многие военные суда, доставшиеся ей в наследство от Советского Союза. Несколько кораблей Украины остались в Крыму, но Киев и не думает их забирать. Пущай гниют…

Интересна, точнее, страшно интересна судьба тяжелого авианесущего крейсера с легендарным названием «Варяг». Он был заложен в 1985 году, и после распада СССР корабль достался Украине. Однако его постройка была прекращена. В 1998 году крейсер-гигант - при технической готовности около 70 процентов - был куплен Китаем практически как металлолом, но официально - для организации плавучего центра развлечений.

Но все было обставлено очень хитро. Корабль был отбуксирован в Китай и достроен как… авианосец. В сентябре 2012 года «Ляонин» - так он теперь называется - вошел в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая. Сейчас этот корабль - один из двух авианосцев КНР.

…Историю с пропавшими украинскими унитазами обсуждает весь мир. Говорят, что даже лидеры западных стран, отложив насущные дела, совещаются по поводу пропавшего санитарного оборудования и трусов. Не исключено, что Украина подаст иск в Международный суд. Если так, то читать его без смеха будет невозможно. И потому с нетерпением будем ждать развития ситуации с унитазом преткновения.