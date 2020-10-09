фото: Wikipedia

Американские неонацисты пытались устроиться на службу в полк «Азов» (против его членов в России возбуждено уголовное дело). Украинские власти депортировали вояк, сообщают местные СМИ.

Как заявили в Службе безопасности Украины (СБУ), два гражданина США пытались организовать международную неонацистскую группировку в стране. Они занимались вербовкой экстремистки настроенных граждан и искали сторонников в крупных городах, пишет «ПолитЭксперт».

На Украине опять заявили, что Киеву нужна помощь миротворцев ООН на Донбассе.