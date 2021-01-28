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Подарок Сергею Лаврову от Боснии обернулся международным скандалом

Лилия Караева
28 января, 2021 14:46
2 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 14:46
2 мин
Икона
Pixabay.com

Украина пришлет в Боснию и Герцеговину экспертов для изучения иконы, ранее подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Посол Украины Василий Кирилич выразил надежду на быстрое определение даты приезда и на содействие в доступе к реликвии.

Посол встретился с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович и главным прокурором Горданой Тадич. Он обсудил с властями вопрос передачи иконы Киеву.

«Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе», - сказал Кирилич. Его слова приводит «Страна.ua».

Икона была подарена Лаврову в декабре 2020 года. Ее возраст составляет 300 лет. Икона якобы была найдена в Луганске. На обороте есть надпись «Нарком образования УССР». Украина потребовала вернуть культурное наследие.

Лавров отдал реликвию властям Боснии и Герцеговины, которые ее подарили. Они заверили, что икона домашняя и не является национальным достоянием.

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ТЕГИ
Украина
Сергей Лавров
Икона
Босния и Герцеговина
2 мин
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