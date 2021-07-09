Украина намерена ввести санкции против белорусов. Среди них сын Александра Лукашенко
Украинский кабин внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны инициативу по применению персональных экономических и других санкций к физическим лицам Беларуси, среди них сын президента страны Александра Лукашенко.
Ограничения вводятся с целью защиты национальных интересов. В списке 52 человека. Им запретят въезд и транзит через территорию Украины, а также заблокируют активы.
Среди прочих в санкционном списке значится бывший Министр внутренних дел Юрий Караев, начальник криминальной милиции Беларуси Геннадий Казакевич, заместитель председателя ЦИК республики Вадим Ипатов.
Как отмечается, все они причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, сообщает «Интерфакс Украина».
Ранее Германия совместно с другими странами запустила механизм, который будет отслеживать и собирать доказательства нарушения прав человека властями Беларуси. Несмотря на то, что есть доказательства пыток и жестокого обращения, до сих пор против сотрудников силовых ведомств не было заведено ни одного дела.