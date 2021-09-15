Украина категорически отказалась возвращаться к очным встречам по Донбассу
Представители Украины категорически отказалась вернуть очный формат переговоров по Донбассу. Об этом заявил российский постпред в контактной группе Борис Грызлов.
Последняя встреча контактной группы прошла в формате видеоконференции.
Грызлов отметил, что российская сторона поддерживает желание участников контактной группы вернуться к очному формату встреч в Минске, однако Украина такое желание не поддержала.
«Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске», - заявил он.
При этом Грызлов напомнил, что до начала пандемии коронавируса белорусская столица отвечала всем требованиям для проведения минских встреч, передаёт РИА «Новости».
Ранее ФСБ РФ заявила о связи между украинскими спецслужбами и диверсией на газопроводе в Крыму. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».