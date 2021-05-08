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Украина: георгиевская лента на 9 Мая может обойтись в 2550 гривен штрафа

Сергей Михневич
8 мая, 2021 14:54
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 14:54
1 мин
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Лисицын/Global Look Press

Перед Днём Победы украинские полицейские снова напомнили о запрете использования «символики тоталитарных режимов». В стране к ним относятся георгиевские ленты, изображения серпа и молота, а также гимн Советского Союза.

Так, за изготовление и распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до пяти лет. Силовики пригрозили штрафом и за ношение, «изготовление и пропаганду» георгиевской ленты в размере от 850 до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов).

В стране с 2015 года действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие архивов советских спецслужб, которые находятся на территории Украины, пишет ТАСС.

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