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Политика
Украина допустила отказ от второго раунда переговоров с Россией
1 марта, 2022 17:12
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Киев не будет присутствовать на новом раунде переговоров с Москвой, если российская сторона на них планирует только предъявлять свои ультиматумы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинского МИД не назвал точной даты новой встречи с российской делегацией. При этом он подчеркнул, что переговоры Киеву нужны и Украина к ним готова.
По информации СМИ, новый раунд российско-украинских переговоров должен состояться 2 марта.
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