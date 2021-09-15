Ухаживал за больным экс-президентом: Рамзан Кадыров рассказал о событиях 29-летней давности
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 29 лет назад ухаживал за больным экс-президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* (ЧРИ - террористическая организация, запрещена в России) Асланом Масхадовым. Его родного сына Анзора во время болезни отца не было рядом.
Об этом Кадыров рассказал во время пятичасовой беседы с бывшими чиновниками ЧРИ. Перевод с чеченского языка привело издание «Кавказ.Реалии»* (СМИ признано в России иноагентом).
В разговоре Кадыров упрекает Анзора Масхадова, который живет в Норвегии и критикует чеченских властей. События, о которых говорил Кадыров, произошли, когда ему было 16 лет.
«Я пришел домой к Анзору и говорю: «Ты чего? Я тут с твоим отцом вожусь, охраняю его, а ты тут сидишь. Тебе не стыдно?» - поделился Кадыров.
В той же беседе чеченский лидер вспоминает, как его отец Ахмат предотвратил покушение на Масхадова в 90-е годы.
Масхадова избрали президентом Ичкерии в 1997 году. В 2005-м его ликвидировали в ходе спецоперации ФСБ.