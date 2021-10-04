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Политика
Указ подписан: в России официально появился новый праздник
4 октября, 2021 16:37
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин учредил новый праздник День отца. Соответствующий указ был подписан 4 октября.
Согласно указу главы РФ, День отца будет отмечаться каждое третье воскресенье в октябре.
Отмечается, что праздник призван укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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