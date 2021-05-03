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Угрозы Владимиру Путину со стороны Джо Байдена обернутся катастрофой для США

Артем Денисов
3 мая, 2021 01:02
1 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 01:02
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Недружественные заявления главы Белого дома Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к союзу, противостояние которому будет катастрофой для США.

Об этом пишет The National Interest. Как считает издание, американский президент сделал «последнее предупреждение» Путину. Отмечается, что при обострении отношений Вашингтону придется «воевать на два фронта»: как с РФ, так и с КНР.

Ранее Байден заявил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но при этом пригрозил Москве «последствиями» в случае конфликта.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США повсеместно видят различные примеры российской агрессии, а президент страны Джо Байден дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия.

По словам политика, «российской агрессией» он считает якобы вмешательство в выборы, кибератаки и инцидент с Алексеем Навальным.

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