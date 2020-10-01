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Исполнительный комитет УЕФА согласовал с Европейскими Лигами и Ассоциацией европейских клубов расписание матчей на 2021 год с учетом добавления тех игр, которые были отменены весной 2020 года. Тогда было принято решение о переносе Евро-2020 на следующий год. Поэтому график встреч европейских футбольных команд будет составлен с учетом увеличившейся нагрузки. Как сообщают эксперты 1хСтавка, ФИФА было предложено продлить окна в календаре в марте и сентябре, чтобы участники турниров смогли достойно выступить. Предполагается, что вместо традиционных двух матчей команды проведут по 3 встречи.

ФИФА переданы предложения по датам игр в рамках будущего сезона, если они будут одобрены, то расписание станет таким:

● 22-31 марта 2021 года (последняя неделя месяца) - 3 тура;

● 31 мая-8 июня 2021 года (первая неделя лета): товарищеские матчи в рамках подготовки к Евро;

● 30 августа-8 сентября (первая неделя осени) 2021 года - 3 тура;

● 4-12 октября (первая неделя месяца) 2021 года - 2 тура;

● 8-16 ноября 2021 года - 2 тура;

● 21-29 марта 2022 года - 2 тура стыковых матчей Европейской квалификации.

Как рассказали эксперты 1xbet, на октябрь 2021 года приходятся 2 полуфинала (6-7 октября) и финал (10 октября).

На данный момент уже 3 ассоциации заявили о том, что они заинтересованы в проведении этого турнира, они принадлежат к группе 1 – Польша, Нидерланды, Италия.