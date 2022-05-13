Удивительное рядом: депутат Госдумы РФ почему-то не захотел отправлять сына воевать в Украину

Политика

Несмотря на блокировку в России социальной сети Twitter, не все российские чиновники покинули площадку. Так, свою активность сохранил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Народный избранник часто высказывается о военной кампании России в Украине и призывает к решительным действиям. При этом своему сыну рекомендовать поехать воевать в Украину Миронов не захотел.

В своих сообщениях депутат нередко заявляет, что защищающие Украину бойцы сплошь «нацисты» и действовать с ними нужно радикально.

«И с ними нам вести переговоры? Только полное уничтожение и капитуляция! Никаких переговоров», - писал он в начале мая.

В одном из последних сообщений депутат заявил, что Украина в скором времени якобы может столкнуться с голодомором, в котором обвинят Россию. Чтобы этого не случилось, Миронов настоял на скорейшей смене власти в Украине.

«Предотвратить катастрофу может лишь смена антинародного режима и скорейший разгром неонацистов. Побеждать!!!», - написал депутат.

В комментариях Миронову напомнили, что Минобороны РФ набирает солдат для «скорейшего разгрома неонацистов» и поинтересовались, рекомендовал ли он своему сыну отправиться воевать.

«Вы желаете «скорейшего разгрома неонацистов». Минобороны разместило сотни вакансий — берут на войну всех годных. Вы уже отправили ссылку на эти вакансии вашему сыну Ярославу? Или вам не жалко только чужих детей? Я уверен, вы видите мои вопросы, но не отвечаете. Боитесь чего-то?», - спросил пользователь Andrey Zakharov.

В ответ депутат заявил, что ничего не оправлял и не должен, поскольку сын его «взрослый и самостоятельный». Кроме того, Миронов усомнился в «сотнях вакансий» от Минобороны. Также депутат убеждён, что в боях в Украине «принимают участие только контрактники», а его сын не из их числа.