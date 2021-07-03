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Политика
«Ударить и убить»: Павел Климкин посетовал на нежелание ЕС разрушить Россию
3 июля, 2021 09:39
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Rainer Jensen/Global Look Press
Евросоюз против того, чтобы разрушить Россию экономическими санкциями, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
«Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу», - сказал политик. По его мнению, иная позиция у Литвы и там готовы к уничтожению восточного соседа.
Климкин считает, что США могут усилить санкционную политику только в том случае, если у Вашингтона и Москвы не получится договориться. Но даже в этом случае они будут действовать постепенно, так как американцы заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией, пишут РИА «Новости».
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