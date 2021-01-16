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Политика
Удар напоследок: Дональд Трамп перед уходом бросит вызов китайским товарам
16 января, 2021 08:56
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Flickr
Действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп дал правительству одно из финальных на своем посту поручений. Президент стремится минимизировать закупки товаров и услуг из КНР, опасаясь шпионажа.
В окружении Трампа назрели серьезные подозрения, касательно попыток китайских властей проникнуть в информационные сети США.
В частности, Роберт О'Брайан, советник Трампа по национальной безопасности, заявил о необходимости разработки путей, которые позволят «свести к минимуму закупки товаров и услуг Китайской Народной Республики федеральным правительством». Об этом сообщает «Интерфакс».
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