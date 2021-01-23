Политика

В Улан-Удэ задержанных выпустили из отдела полиции после требований протестующих.

Один человек остался с сотрудниками ГИБДД «до конца разбирательств», передает твиттер «Партия прогресса» в Бурятии.

По разным оценкам речь идет о 10-20 человек. Пресс-служба МВД Бурятии никак не комментирует происходящее. Нет никакой ясности в судьбе одного из задержанных – кинорежиссера Артема Бурлова, который был доставлен в БСМП, пишет Московский комсомолец.