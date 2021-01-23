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Участники акции в Бурятии сообщили об освобождении из полиции всех задержанных

Сергей Михневич
23 января, 2021 13:38
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 13:38
1 мин
В Улан-Удэ задержанных выпустили из отдела полиции .
Flickr.com

В Улан-Удэ задержанных выпустили из отдела полиции после требований протестующих.

Один человек остался с сотрудниками ГИБДД «до конца разбирательств», передает твиттер «Партия прогресса» в Бурятии.

По разным оценкам речь идет о 10-20 человек. Пресс-служба МВД Бурятии никак не комментирует происходящее. Нет никакой ясности в судьбе одного из задержанных – кинорежиссера Артема Бурлова, который был доставлен в БСМП, пишет Московский комсомолец.

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