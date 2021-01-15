У властей Беларуси появилось еще пять стран-врагов

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Совет Евросоюза сообщил, что еще 5 стран – партнеров ЕС присоединились к санкциям в отношении Беларуси. Этими странами стали: «Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия и Норвегия».

В сообщении отмечается, что перечисленные государства таким образом приведут свою национальную политику в соответствие с решением Совета ЕС, передаёт «Интерфакс».