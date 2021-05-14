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У Владимира Зеленского нашли в Крыму оформленную на жену квартиру

Артем Денисов
14 мая, 2021 05:01
1 мин
Артем Денисов
14 мая, 2021 05:01
1 мин
Ray Tang/Keystone Press Agency/globallookpress
Ray Tang/Keystone Press Agency/globallookpress

У украинского лидера Владимира Зеленского обнаружили в Крыму квартиру, которую он переоформил на супругу.

Дом находится в Ливадии. Из него открывается вид на море. По словам охранника, Зеленский с супругой не приезжают в свой дом, однако квартиру не продали. Как сообщил председатель ТСЖ, коммунальные платежи оплачиваются, сообщает «Рен ТВ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал доходы своей семьи за прошлый год. Благодаря этому можно подсчитать его зарплату.

Согласно декларации о доходах, семья украинского лидера в 2020 году получила 22 747 791 гривны, по сегодняшнему курсу это около 815 тысяч долларов.

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