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У Турции может появиться новая конституция

Антон Мельников
1 февраля, 2021 21:53
1 мин
Антон Мельников
1 февраля, 2021 21:53
1 мин
Kremlin.ru
Kremlin.ru

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что в стране могут разработать новую конституцию. Об этом он заявил по итогам заседания кабинета министров.

«Возможно, настало время обсудить новую конституцию Турции», - заявил Эрдоган.

Он отметил, что власти могут приступить к этому «в предстоящий период».

Эрдогана отметил, что процесс обсуждения новой конституции должен быть прозрачен, а конечный текст документа должен быть «представлен на усмотрение нации», передаёт «ТАСС».

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ТЕГИ
Турция
Реджеп Эрдоган
конституция
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