У Турции может появиться новая конституция

Политика

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что в стране могут разработать новую конституцию. Об этом он заявил по итогам заседания кабинета министров.

«Возможно, настало время обсудить новую конституцию Турции», - заявил Эрдоган.

Он отметил, что власти могут приступить к этому «в предстоящий период».

Эрдогана отметил, что процесс обсуждения новой конституции должен быть прозрачен, а конечный текст документа должен быть «представлен на усмотрение нации», передаёт «ТАСС».