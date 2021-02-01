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Политика
У Турции может появиться новая конституция
1 февраля, 2021 21:53
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Kremlin.ru
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что в стране могут разработать новую конституцию. Об этом он заявил по итогам заседания кабинета министров.
«Возможно, настало время обсудить новую конституцию Турции», - заявил Эрдоган.
Он отметил, что власти могут приступить к этому «в предстоящий период».
Эрдогана отметил, что процесс обсуждения новой конституции должен быть прозрачен, а конечный текст документа должен быть «представлен на усмотрение нации», передаёт «ТАСС».
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