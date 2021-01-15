Новости Политика
Политика
У следователей нашлись новые причины потревожить «золотого полковника»
15 января, 2021 17:00
1 мин
Flickr
Стали известные детали новых эпизодов уголовного преследования в отношении Дмитрия Захарченко. По новым данным, он получал взятки на сумму 1.4 млрд рублей и жил за чужой счет в роскошных отелях.
По имеющейся информации, Захарченко оказывал покровительство группе бизнесменов, которые вели незаконные банковские операции с использованием счетов подконтрольных им компаний.
Как передает РБК, в международный розыск объявлены предприниматели Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин