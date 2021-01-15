У следователей нашлись новые причины потревожить «золотого полковника»

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Стали известные детали новых эпизодов уголовного преследования в отношении Дмитрия Захарченко. По новым данным, он получал взятки на сумму 1.4 млрд рублей и жил за чужой счет в роскошных отелях.

По имеющейся информации, Захарченко оказывал покровительство группе бизнесменов, которые вели незаконные банковские операции с использованием счетов подконтрольных им компаний.

Как передает РБК, в международный розыск объявлены предприниматели Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин.